Sicilia | Pnrr Giambona | Proroga sarebbe boccata di ossigeno per nostra regione

La Sicilia, terra ricca di potenzialità ma spesso frenata da ritardi amministrativi, può finalmente respirare grazie alla possibile proroga di 18 mesi del PNRR approvata dall’Eurocamera. Questa decisione rappresenta una speranza concreta per accelerare i progetti in corso e colmare le lacune, offrendo alle comunità locali nuove opportunità di sviluppo e progresso. Se confermata, questa misura potrebbe davvero rivoluzionare il futuro della nostra regione.

“La risoluzione approvata ieri dall’Eurocamera per chiedere una possibile proroga di 18 mesi nell’utilizzo delle risorse del PNRR rappresenta una potenziale boccata di ossigeno, soprattutto per territori come la Sicilia, dove i ritardi accumulati da comuni ed enti locali rischiano di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sicilia: Pnrr. Giambona: "Proroga sarebbe boccata di ossigeno per nostra regione"

In questa notizia si parla di: sicilia - pnrr - proroga - boccata

Pnrr, Giambona: “Sicilia ultima per spesa delle risorse? colpa del governo guidato da Schifani” - La Sicilia si conferma agli ultimi posti nel utilizzo delle risorse del PNRR, con il governo regionale guidato da Giambona che mostra gravi ritardi.

PNRR, Giambona: Proroga sarebbe boccata di ossigeno per nostra Regione, dichiarazioni Fitto mi lasciano basito; Emergenza abitativa a Cefalù: una graduatoria ferma dal 2009.

Sicilia: Pnrr. Giambona: "Proroga sarebbe boccata di ossigeno per nostra regione" - “In Sicilia i ritardi nella spesa dei fondi derivano anche da una strutturale carenza di personale tecnico e amministrativo nei comuni, nonostante le misure di supporto previste dal PNRR - Come scrive cataniatoday.it

Sicilia: PNRR. Giambona “Proroga sarebbe boccata di ossigeno per nostra Regione, dichiarazioni Fitto mi lasciano basito” - “La risoluzione approvata ieri dall’Eurocamera per chiedere una possibile proroga di 18 mesi nell’utilizzo delle risorse del PNRR rappresenta una potenziale boccata di ossigeno, soprattutto per territ ... Scrive vivienna.it