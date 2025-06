Sicilia meteo | allerta gialla oggi a nord e nella fascia sud-orientale

Oggi, la Sicilia si prepara a una giornata segnata da allerte e previsioni variabili: la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla su tutta l’isola, con possibili rovesci e temporali, soprattutto nel nord e sud-est. Le temperature scenderanno sensibilmente, regalando un clima più fresco. Restate aggiornati e pianificate le vostre attività tenendo presente queste condizioni meteo, perché anche inaspettati temporali possono sorprenderci.

La Protezione civile regionale ha emanato per oggi, 19 giugno, un’allerta gialla su tutta la Sicilia. Previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati, specie sulla fascia settentrionale dell’isola e su parte di quella sud-orientale. Le temperature massime saranno in sensibile calo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, meteo: allerta gialla oggi a nord e nella fascia sud-orientale

In questa notizia si parla di: sicilia - allerta - gialla - fascia

Allerta meteo giovedì 15 maggio, scuole chiuse in diversi comuni della Sicilia. ELENCO IN AGGIORNAMENTO - Giovedì 15 maggio, la Sicilia si prepara ad affrontare un forte maltempo, con le scuole chiuse in diversi comuni.

Sabato 24 maggio Allerta GIALLA meteo-idro su Calabria e settori di Sicilia e Lazio. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdro Vai su Facebook

Sicilia, meteo: allerta gialla oggi a nord e nella fascia sud-orientale; Allerta meteo arancione e gialla domani 1 aprile e scuole chiuse in Sicilia per maltempo: l'elenco dei comuni; Allerta arancione, scuole e parchi chiusi in alcuni comuni della fascia jonica.

Sicilia, meteo: allerta gialla oggi a nord e nella fascia sud-orientale - La Protezione civile regionale ha emanato per oggi, 19 giugno, un’allerta gialla su tutta la Sicilia . Come scrive gazzettadelsud.it

Meteo, allerta gialla per tutta la Sicilia: cosa prevede l’avviso della Protezione civile - Una perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale porta piogge e un sensibile calo delle temperature ... Secondo lasicilia.it