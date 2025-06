Sicilia Messina incontra i presidenti dei Liberi consorzi provinciali | Piena operatività

In Sicilia, l’incontro tra l’assessore Andrea Messina e i presidenti dei Liberi consorzi provinciali segna un passo importante verso una piena operatività e una rinascita delle autonomie locali. Con il supporto dell’Anci Sicilia, si sono affrontate le sfide storiche delle ex Province, puntando a soluzioni concrete per rafforzare il territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile. L’obiettivo primario è migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso un’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze di ogni comunità.

L'assessore regionale della Funzione pubblica e delle autonomie locali Andrea Messina ha incontrato i presidenti dei Liberi consorzi provinciali. L'incontro, voluto anche dall'Anci Sicilia - presenti il presidente Paolo Amenta e il segretario generale Mario Emanuele Alvano - è stata un'occasione per affrontare le complesse problematiche delle ex Province, con l'obiettivo primario di migliorare.

