Sicilia indagato per corruzione il presidente dell' Assemblea regionale Gaetano Galvagno

Shock in Sicilia: il presidente dell’assemblea regionale, Gaetano Galvagno, è stato indagato per corruzione nell’ambito di un’operazione condotta dalla procura di Palermo. Interrogato dal procuratore Maurizio de Lucia, Galvagno si dichiara estraneo ai fatti contestati. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e integrità della politica locale, mentre il suo futuro politico rimane incerto. La comunità attende sviluppi e chiarimenti ufficiali.

Inchiesta sull’esponente di Fratelli d’Italia: è stato interrogato dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia. La replica: estraneo ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Sicilia, indagato per corruzione il presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno

“Soldi ai Cuffaro per ringraziarli”: l’intercettazione dell’indagato per gli appalti nella Sanità in Sicilia - Una scoperta scioccante scuote il panorama politico siciliano: intercettazioni rivelano un presunto pagamento di 10-20 mila euro ai Cuffaro, come ringraziamento per il loro impegno in un'inchiesta sugli appalti sanitari.

