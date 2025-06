Sicilia Galvagno FdI indagato per corruzione | focus su due finanziamenti del 2023

In un contesto di crescente attenzione sulla trasparenza nella politica siciliana, il deputato di Fratelli d’Italia, Galvagno, si trova al centro di un’inchiesta per corruzione legata a due finanziamenti del 2023. Gli inquirenti devono ancora chiarire se l’assegnazione di fondi sia stata condizionata a incarichi per collaboratori dell’esponente politico. Il governatore Renato Schifani ha già espresso solidarietà a Galvagno, ma il caso promette di svelare aspetti delicati della gestione dei fondi pubblici in Sicilia.

Ciò che gli inquirenti dovranno confermare è se il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana abbia assegnato fondi a due imprenditori in cambio di incarichi per i suoi collaboratori. Il governatore siciliano, Renato Schifani, ha espresso la propria solidarietà a Galvagno.

