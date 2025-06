Sicilia Confeuro | Dprimo passo ma manca visione strutturale su crisi idrica

La consegna dei tre dissalatori mobili per Porto Empedocle, Gela e Trapani rappresenta un segnale incoraggiante nella battaglia contro la crisi idrica in Sicilia. Tuttavia, secondo Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, questa misura rappresenta solo il primo passo, poich√© manca ancora una visione strutturale e a lungo termine per affrontare efficacemente il problema. √ą fondamentale sviluppare strategie integrate che garantiscano risorse durature e sostenibili per il territorio.

