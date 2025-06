Siamo sommersi dai pacchi abbiamo bisogno di aiuto | POSTE ITALIANE FA ASSUNZIONE STRAORDINARIA | bastano pochissimi requisiti

Sei travolto dai pacchi e hai bisogno di una mano? Poste Italiane cerca nuove figure professionali con un’assunzione straordinaria, richiedendo pochi requisiti e offrendo un’opportunità concreta per inserirsi in un’azienda in continua evoluzione. Una possibilità imperdibile per chi vuole far parte di un’istituzione storica che si è trasformata in un gigante dei servizi, puntando su innovazione e crescita. Scopri come candidarti e diventare protagonista di questa avventura!

Possibilità lavorativa all'interno di Poste Italiane che cerca nel breve periodo nuove figure professionali. Cosa c'è da sapere. Poste Italiane ha compiuto un'evoluzione straordinaria dalla sua fondazione nel 1862 come Regie Poste. Da semplice gestore di servizi postali e telegrafici, si è trasformata in una moderna azienda quotata in borsa, diversificando le proprie attività ben oltre la consegna di lettere. Oggi offre una vasta gamma di servizi finanziari, assicurativi, energetici e digitali. Nonostante questa profonda trasformazione, la posta e la consegna dei pacchi rimangono il pilastro fondamentale dell'azienda.

