Si trovano al bar discutono e si accoltellano | due all' ospedale

Una semplice serata al bar si è trasformata in un drammatico spettacolo di violenza, con due uomini del Lido che, durante una discussione apparentemente tranquilla, sono passati alle mani e alle lame. L'episodio, avvenuto intorno a mezzanotte tra martedì e mercoledì, ha lasciato tutti sbigottiti: cosa scatena un simile fronte di violenza in un luogo di socialità? La vicenda rischia di scuotere l'intera comunità, lasciando un interrogativo su come prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza di tutti.

Si trovano al bar, pareva un incontro per due chiacchiere e per bere un bicchiere. E invece è andata a finire a coltellate fra due uomini del Lido. È successo intorno a mezzanotte tra martedì e mercoledì quando i due si sono azzuffati, colpendosi probabilmente con dei pezzi di bottiglia e finendo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Si trovano al bar, discutono e si accoltellano: due all'ospedale

