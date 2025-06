Si sente male in alta montagna | soccorso sessantenne triestino

Un uomo di 60 anni di Trieste ha avuto un malore in alta montagna sulla cresta della Ponza di Mezzo, a 2200 metri. La stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil, insieme all’elisoccorso regionale, sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza dell’escursionista. La tempestiva azione delle forze di soccorso è fondamentale in situazioni di emergenza come questa, dimostrando ancora una volta l'importanza della preparazione e della collaborazione in ambienti estremi.

La stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata dalla.Sores assieme all'elisoccorso regionale per la segnalazione di un escursionista di Trieste del 1963 che si è sentito male sulla cresta della Ponza di Mezzo a quota 2200 metri di altitudine. L'uomo era in compagnia di un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Si sente male in alta montagna: soccorso sessantenne triestino

