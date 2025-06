Si scontra con lo scooter contro una bici a Monte Isola | Egidio Archini muore 3 giorni dopo in ospedale

Tragedia a Monte Isola: Egidio Archini, 58 anni, perde la vita dopo un grave incidente che l’ha visto coinvolto in uno scontro con uno scooter contro una bici. Tre giorni di battaglia tra la vita e la morte in ospedale, fino al tragico epilogo di ieri. Un evento che scuote tutta la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda.

Egidio Archini è deceduto ieri, 18 giugno, in ospedale per le gravi ferite riportate nell'incidente. Tre giorni prima il 58enne si era scontrato contro un 28enne in bici a Monte Isola (Brescia) ed era stato sbalzato sull'asfalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

