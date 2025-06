Si scaglia contro i sanitari del pronto soccorso di Livorno | in carcere

Una giornata di tensione all'ospedale di Livorno: un episodio che mette in evidenza le sfide quotidiane del personale sanitario e la necessità di tutela e sicurezza. Quando la calma si spezza, il coraggio e l’intervento rapido dei carabinieri si rivelano fondamentali per garantire l’ordine. Un evento che invita a riflettere sull’importanza di un ambiente protetto per tutti, affinché episodi simili possano essere gestiti con efficacia e rispetto reciproco.

LIVORNO – I ca rabinieri della compagnia di Livorno sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno dopo una segnalazione relativa ad una donna che avrebbe assunto condotte aggressive e minacciose nei confronti del personale sanitario. In particolare, nel corso della mattinata di martedì (17 giugno) i c arabinieri del Nucleo radiomobile di Livorno, giunti rapidamente presso la struttura sanitaria su richiesta di intervento proveniente dal pronto soccorso e veicolata dalla locale centrale operativa, hanno cercato di calmare una giovane donna che, secondo la ricostruzione dei fatti, era giunta alla struttura sanitaria nel corso della notte mediante accesso al locale pronto soccorso ed aveva chiesto di potersi riposare su una barella a causa di un forte stato di malessere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

