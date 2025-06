Si estende il porta a porta Rifiuti tante novità a Pistoia

Pistoia si prepara a una rivoluzione nella gestione dei rifiuti: dal 6 ottobre, il porta a porta diventerà la norma in molte aree della città, portando innovazione e sostenibilità. Alia Multiutility e l’amministrazione comunale lanciano un nuovo capitolo nella raccolta differenziata, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e tutelare l’ambiente. Scopriamo insieme tutte le novità di questa trasformazione che cambierà il volto di Pistoia.

Pistoia, 19 giugno 2025 – A partire dal 6 ottobre comincerà una nuova era per la raccolta differenziata a Pistoia. Alia Multiutility e l’amministrazione comunale daranno infatti il via ad una riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti sul nostro territorio. Per le aree collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico ci sarà un cambio del sistema, col passaggio dal modello misto a quello del porta a porta integrale per tutte le principali frazioni, ovvero carta, multimateriale, organico e residuo non differenziabile, mentre il vetro continuerà a essere conferito presso le campane stradali dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it