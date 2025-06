Si è concluso Costruire il cinema progetto per la scuola dell’infanzia

Un nuovo capitolo nel mondo dell’educazione cinematografica si è appena scritto nel Valdarno: il progetto “Costruire il Cinema”, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia di sette istituti tra Arezzo e Firenze, ha concluso con successo la sua prima fase. Vincitore del prestigioso Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, questo innovativo percorso dimostra come il cinema possa diventare uno strumento di crescita e scoperta anche per i più piccoli, aprendo loro un mondo di creatività e fantasia.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Sette Istituti scolastici del Valdarno, tra le province di Arezzo e Firenze, sono stati coinvolti nel progetto “Costruire il Cinema”, vincitore dell’edizione 2023 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC e dal MiM. Il progetto, classificatosi secondo a livello nazionale per la sezione “CinemaScuola LAB – infanzia e primarie”, ha portato il linguaggio cinematografico all’interno delle scuole dell’infanzia, con laboratori pratici e percorsi di alfabetizzazione visiva pensati appositamente per i bambini e le bambine di 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si è concluso Costruire il cinema, progetto per la scuola dell’infanzia

