Si cerca un tirocinante per ufficio amministrativo

Se sei motivato, dinamico e desideroso di entrare nel mondo dell’amministrazione e della produzione, questa è un’opportunità da non perdere! La nostra azienda di abbigliamento ti offre la possibilità di formarti in un ambiente stimolante, affiancato da professionisti del settore. Potrai acquisire competenze pratiche e conoscere da vicino i processi aziendali, aprendoti così le porte a future prospettive di carriera. Unisciti a noi e...

Azienda di produzione e commercializzazione di abbigliamento cerca un tirocinante ufficio operativo e amministrativo. La nuova risorsa, in affiancamento costante, sarà formata nelle seguenti mansioni: supporto nella gestione documentale e operativa dei flussi aziendali; utilizzo software gestionali (es. Zucchetti) per l'inserimento e aggiornamento dati; interfaccia con il laboratorio produttivo per la raccolta e l'organizzazione delle informazioni; comunicazione con fornitori e clienti per attività operative e di supporto; collaborazione con i colleghi per attività di back office. Si richiedono: diploma di maturità; buona conoscenza pacchetto Office, posta elettronica e internet; precisione, capacità organizzativa e buone doti relazionali; interesse per un ruolo dinamico e trasversale tra ufficio e produzione.

