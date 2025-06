Si beve meno per colpa della povertà dilagante I no alcol? Non sono vini Sabino Loffredo racconta la sua idea di viticoltura

In un mondo dove la povertà e i divieti spingono a ridurre il consumo di alcol, Sabino Loffredo si distingue come produttore controcorrente. Con passione e coraggio, rinuncia alla DOC per esprimere al meglio la sua idea di viticoltura, presentando un Pinot Nero dell’Irpinia che sfida le convenzioni. La novità? Parte della produzione sarà imbottigliata con il tappo a vite, aprendo nuove frontiere di qualità e sostenibilità nel panorama vinicolo italiano.

Il produttore controcorrente spiega perché ha rinunciato alla Doc e presenta il suo Pinot Nero dell'Irpinia. Novità in arrivo dalla prossima vendemmia: parte della produzione sarà imbottigliata col tappo a vite.

