Sì alle terapie psichedeliche per chi ha problemi psichiatrici Mobilitazione in 25 città

Le terapie psichedeliche stanno rivoluzionando il panorama delle cure psichiatriche, offrendo nuove speranze a chi non risponde ai trattamenti tradizionali. Con una mobilitazione in ben 25 città , l’associazione Coscioni sottolinea come queste terapie, se integrate con la psicoterapia, possano facilitare un percorso di guarigione più efficace e personalizzato. È l’inizio di una nuova era nel trattamento dei disturbi mentali, aprendo strade promettenti per milioni di pazienti.

L'associazione Coscioni: "Facilitano le cure, se affiancate dalla psicoterapia, dei malati che non rispondono ai trattamenti disponibili".

