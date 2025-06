Si aggiudica l' asta per lo stabilimento balneare ma all' interno ci dormono delle persone | Quest' anno non apriremo

Natalia Tarasova, amministratrice unica della società Oasi srl, si è trovata di fronte a una situazione inaspettata e delicata: l'ex stabilimento balneare, aggiudicato all'asta, ospitava persone che vi dormivano illegalmente. Un problema che ha complicato i piani di rilancio e richiede un intervento rapido e responsabile, affinché la nuova attività possa finalmente decollare e garantire un futuro sostenibile e rispettoso delle norme.

🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Si aggiudica l'asta per lo stabilimento balneare, ma all'interno ci dormono delle persone: "Quest'anno non apriremo"

