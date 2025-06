Si abbassa i pantaloni in strada | denunciato per atti osceni

In un episodio che ha sconvolto la tranquillità di Sabaudia, un uomo di 45 anni, in evidente stato di alterazione, si è abbassato i pantaloni in pieno centro, lasciando i passanti sgomenti. La segnalazione dei cittadini ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine, che hanno prontamente intervenuto. Dopo essere stato bloccato, l'uomo è stato denunciato per atti osceni, sottolineando ancora una volta l'importanza di preservare il decoro pubblico e la sicurezza urbana.

In forte stato di alterazione psico fisica, in pieno centro si è abbassato i pantaloni davanti ai passanti. E' accaduto a Sabaudia, dove i cittadini hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, un cittadino indiano di 45 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato e.

