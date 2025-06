Shomurodov verso il Basaksehir | Roma vicina all’accordo per la cessione

La Roma si avvicina a una svolta importante, con Eldor Shomurodov che potrebbe presto trasferirsi al Basaksehir. Questa operazione rappresenta un passo strategico in ottica Fair Play Finanziario, permettendo al club giallorosso di alleggerire il bilancio e pianificare future mosse di mercato. Dopo un rapido susseguirsi di contatti, l’offerta ufficiale del club turco ha accelerato le trattative, portando entrambe le parti ad avvicinarsi sempre più all’accordo finale.

La Roma si avvicina a una nuova uscita importante in ottica Fair Play Finanziario. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yag?z Sabuncuoglu, il club giallorosso è in trattativa avanzata con il Basaksehir per la cessione a titolo definitivo di Eldor Shomurodov. Dopo i primi contatti emersi ieri, nelle ultime ore la trattativa ha subito un'accelerazione: il club di Istanbul ha presentato un'offerta ufficiale, e l'accordo tra le parti è vicino. Ba?ak?ehir, Roma formas? giyen Eldor Shomurodov için resmi teklif yapt?! Taraflar anla?maya yak?n! https:t.coFvS5VwwX3m — Ya??z Sabuncuo?lu (@yagosabuncuoglu) June 19, 2025 Rinascita e addio.

