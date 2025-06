Shanghai l’IA usata per restaurare centinaia di film di Kung Fu e produrre un film animato al Shanghai International Film Festival

In occasione del 27° Shanghai International Film Festival, il Kung Fu Film Heritage Project ha segnato una svolta epocale nel cinema d’arte marziale. Grazie all’innovativa tecnologia di intelligenza artificiale, centinaia di film classici sono stati restaurati e rivisitati, aprendo nuove frontiere creative. L’evento si è concluso con la presentazione di “A Better Tomorrow: Cyber Border”, il primo film d’animazione che combina tradizione e innovazione in un’esperienza cinematografica senza precedenti.

In occasione del 27° Shanghai International Film Festival, la China Film Foundation e i suoi partner hanno lanciato due importanti iniziative basate sull’intelligenza artificiale nell’ambito del Kung Fu Film Heritage Project: un’iniziativa per restaurare 100 film classici di arti marziali utilizzando l’intelligenza artificiale e la presentazione di un nuovissimo film d’animazione, “A Better Tomorrow: Cyber??Border”, presentato come il primo lungometraggio d’animazione al mondo prodotto interamente tramite intelligenza artificiale. Il progetto di restauro mira a rimasterizzare digitalmente 100 film di kung fu di grande importanza, utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare l’immagine, il suono e la qualità complessiva della produzione, preservando al contempo l’estetica degli originali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Shanghai, l’IA usata per restaurare centinaia di film di Kung Fu e produrre un film animato al Shanghai International Film Festival

In questa notizia si parla di: film - shanghai - restaurare - kung

“Italian Screens” torna in Cina al 27° Shanghai International Film Festival con FolleMente di Paolo Genovese - Italian Screens torna in Cina, al 27° Shanghai International Film Festival, portando con sé il vibrante spirito del cinema italiano contemporaneo.

Jackie Chan e Bruce Lee tornano al cinema (grazie all'AI); Allo Shanghai IFF 100 film restaurati dall'AI; Shanghai Film Festival: un progetto innovativo per il restauro digitale dei classici del kung fu.

A Shanghai 100 film restaurati dall’AI e non solo - La China Film Foundation ha annunciato il restauro di 100 classici e una rivisitazione futuristica di A Better Tomorrow generata dall'AI ... Si legge su sentieriselvaggi.it

Shanghai Film Festival: un progetto innovativo per il restauro digitale dei classici del kung fu - Durante il 27° Shanghai International Film Festival, è stato lanciato il Kung Fu Movie Heritage Project, che utilizza l'intelligenza artificiale per rielaborare 100 film iconici delle arti marziali. Lo riporta ecodelcinema.com