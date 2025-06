Sgombero immediato per chi occupa una casa Il piano del governo contro gli abusivi

Il governo si prepara a mettere in campo misure decise per contrastare l'occupazione abusiva: il vicepremier Matteo Salvini ha svelato il piano, annunciando uno sgombero immediato per chi occupa illegalmente una casa. Le nuove norme del decreto sicurezza mirano a rafforzare la legalitĂ e a proteggere i cittadini, segnando un passo deciso nella lotta contro gli abusi. Ecco cosa prevede il provvedimento e come cambierĂ il panorama delle occupazioni abusive.

Il vicepremier Matteo Salvini ha svelato il vero piano dell'esecutivo: ecco le norme che prevede il decreto sicurezza e le nuove regole in arrivo nell'ambito delle occupazioni abusive.

APPROVATO IL REATO ANTI-SALIS SGOMBERO immediato e CARCERE per i DELINQUENTI che OCCUPANO abusivamente le case degli italiani! Sei d’accordo? #Lega #staiconMara Vai su Facebook

