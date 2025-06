Sfonda una porta e aggredisce una dottoressa all’ospedale di Castellammare | Voleva vedere la figlia fuori dall’orario

Un altro episodio di violenza scuote l'ospedale di Castellammare di Stabia: un uomo, insoddisfatto dell’orario di visita, ha sfondato una porta e aggredito una dottoressa, trattenendola contro la sua volontà e ferendola con schegge di ferro e alluminio. La situazione mette in luce le criticità che ancora affliggono il personale sanitario, chiamato quotidianamente a fronteggiare comportamenti aggressivi e imprevedibili. La sicurezza negli ospedali deve tornare al centro delle priorità.

Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario a Castellammare di Stabia. Un uomo, pretendendo di vedere la figlia al di fuori dell’orario di visita, ha sfondato una porta aggredendo il personale sanitario, in particolare trattenendo una ginecologa contro la sua volontà. Come riporta Repubblica, l’uomo ha prima chiuso una ginecologa in una stanza, poi ha sfondato la porta a calci, ferendo la dottoressa con schegge di ferro e alluminio. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 21, all’ospedale San Leonardo, ed è stato subito denunciato alla polizia. La dottoressa, parlando con il quotidiano romano, si è detta “ sotto shock “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it