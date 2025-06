sfida ai droni iraniani shahed ecco il nuovo sistema di mbda

Nel cuore del moderno campo di battaglia, i droni iraniani Shahed continuano a sorprendere per semplicità, economicità ed efficacia. Utilizzati in modo esteso nel conflitto ucraino, sono diventati simboli di una strategia aeronautica innovativa. Ora, con il nuovo sistema di MBDA, si apre una sfida senza precedenti: la tecnologia europea pronta a contrastare questa minaccia. La guerra dello spazio aereo si intensifica, e il futuro si gioca anche su questi sviluppi.

Semplici, economici ed efficaci, i droni della famiglia Shahed sviluppati dai tecnici della Repubblica Islamica dell'Iran sono da anni impiegati in modo estensivo nel conflitto in Ucraina, divenendone addirittura uno dei simboli. L'importanza di questi sistemi per lo sforzo bellico di Mosca è stata tale che dopo pochi mesi il Cremlino non si è più limitato ad importali dal Paese turanico, avviando la loro produzione direttamente in territorio russo. E adesso, anche l'apparato industriale-militare europeo sembra essere interessato a sviluppare degli asset molto simili. In occasione del Paris Air Show 2025, il colosso europeo della missilistica Mbda ha svelato il suo One-Way Effector, un drone d'attacco concepito per essere impiegato secondo le stesse logiche degli Shahed iraniani: progettato specificamente per operazioni di saturazione contro le difese aeree nemiche, il sistema mira a colmare il vuoto esistente nel panorama europeo relativo alla mancanza di armamenti a basso costo, producibili su larga scala e capaci di sopraffare i sistemi difensivi avversari.