Settore giovanile - Giovanissimi ed Esordienti Tornei di Valdottavo allo sprint Risultati e programma delle finali

Il settore giovanile di Valdottavo si appresta a vivere il momento più emozionante della stagione, con le finali dei tornei che si avvicinano al rush finale. Dopo intense semifinali, i risultati hanno svelato chi saranno protagonisti di questa fase decisiva. Scopriamo insieme gli esiti e il programma delle finali, pronti a tifare per i nostri giovani talenti nel loro cammino verso la gloria.

Tornei di Valdottavo al rush finale. Ecco l’esito delle semifinali. "Parisotto" (Giovanissimi "A") (nati nel 2010), combattuta e molto equilibrata la gara fra Academy Porcari e Calci, vinta dalla formazione pisana solo dopo i i rigori (6 a 4); nell’altro match successo del San Giuliano: 4 a 1 al Seravezza. "Paolinelli" (Giovanissimi "B"): vittoria per 2 a 0 del Margine Coperta sullo Sporting San Donato; mentre i padroni di casa del Valle di Ottavo sono stati superati per 2 a 1 dal Calci. "Balbo" (Esordienti "A"): affermazione dell’ Academy Livorno per 2 a 0 sul Polo Lucchese e successo del Valle di Ottavo per 2 a 1 sul Pieve San Paolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net