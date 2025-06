Sesto Fiorentino | maltratta la madre e la rinchiude in camera Lei chiama i carabinieri

Una drammatica scena si è consumata a Sesto Fiorentino, dove un uomo di 52 anni ha maltrattato e rinchiuso in camera la madre, costringendola a chiedere aiuto ai carabinieri. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’aggressore in flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia. Un episodio che mette in luce l’importanza di intervenire prontamente per proteggere le vittime di violenza domestica e garantire sicurezza nelle nostre comunità.

