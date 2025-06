Sesso in carcere in Italia un quadro desolante a parte il caso Terni Provvedimento di clemenza contro il sovraffollamento

Il panorama del sesso in carcere in Italia rivela una realtà spesso drammatica e complessa, fatta di condizioni critiche e di un sovraffollamento che mette a dura prova i diritti umani. Tra le poche luci, il caso di Terni si distingue come esempio di clemenza e speranza. Durante l’assemblea dei garanti territoriali, si è discusso delle sfide quotidiane e delle strategie per migliorare la dignità di chi vive questa difficile realtà.

La sede della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome di Roma ha ospitato ieri l'assemblea della conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale che attualmente conta 93 figure di garanzia designate da Regioni.

