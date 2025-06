Sessantotto Village 2025 | il programma dell’estate al Parco Talenti

L'estate romana si anima ancora di più con il ritorno del Sessantotto Village 2025! Dal cuore di Parco Talenti, questa attesissima XIII edizione offre un mix irresistibile di musica, spettacoli e divertimento gratuito, pensato per coinvolgere tutta la città.

E' tornato uno degli eventi più attesi dell'estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città! Programma concerti di GIUGNO 2025. Ecco alcune delle serate imperdibili in calendario: 20 giugno: Santana Tribute Band. 21 giugno: OttoZero Dance Music.

