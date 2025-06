Serie D - La presentazione e il mercato Maraia | Per me il Tau un trampolino di rilancio Intanto Bongiorni dovrebbe firmare per il Camaiore

Il mercato della Serie D si anima con novità e opportunità, e il Tau Altopascio rappresenta un vero trampolino di rilancio per tanti giocatori e allenatori emergenti. Ivan Maraia, ex difensore di successo e ora nuovo tecnico amaranto, vede in questa esperienza una vetrina professionale e una sfida stimolante. La sua umiltà e determinazione sono il segnale di un progetto ambizioso. Intanto, Bongiorni dovrebbe presto firmare per il Camaiore, aggiungendo ulteriore interesse a questo calciomercato vivace.

Il Tau? Un trampolino di lancio, una vetrina anche personale sotto il profilo professionale. Ivan Maraia è stato un ottimo difensore in carriera, da giocatore e, alla presentazione come nuovo tecnico del Tau Altopascio, ha spiegato la sua scelta in tutta umiltà. "Intanto un ringraziamento alla società per questa fiducia che mi ha concesso – ha dichiarato il neoallenatore amaranto –. Credo di essere venuto nel posto giusto, avevo lasciato da tempo, quindi questa, per me, rappresenta un’ occasione importante. La presenza del “ds” Maneschi è una garanzia. Sono stati realizzati ottimi risultati, complimenti a mister Venturi per l’ottimo lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D» - La presentazione e il mercato. Maraia: "Per me il Tau un trampolino di rilancio». Intanto Bongiorni dovrebbe firmare per il Camaiore

In questa notizia si parla di: presentazione - maraia - trampolino - intanto

Serie D» - La presentazione e il mercato. Maraia: Per me il Tau un trampolino di rilancio». Intanto Bongiorni dovrebbe firmare per il Camaiore.

Serie "D» - La presentazione e il mercato. Maraia: "Per me il Tau un trampolino di rilancio». Intanto Bongiorni dovrebbe firmare per il Camaiore - Un trampolino di lancio, una vetrina anche personale sotto il profilo professionale. Segnala msn.com