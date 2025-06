Serie B playout confermati | respinto il ricorso della Salernitana

La battaglia per la salvezza in Serie B si infiamma: il ricorso della Salernitana viene respinto dal Tribunale Federale Nazionale, confermando la sfida contro la Sampdoria. I granata dovranno affrontare il match di ritorno con la consapevolezza di aver già perso 2-0 all’andata, rendendo ogni punto un vero e proprio centimetro di speranza in più per evitare la retrocessione.

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso: i granata dovranno giocarsi la salvezza contro la Sampdoria, partendo dalla sconfitta per 2-0 subita al Marassi nella gara d'andata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie B, playout confermati: respinto il ricorso della Salernitana

