Serie A ufficializzate date e orari delle prime tre giornate | ecco quando gioca la Fiorentina

La Lega Serie A ha svelato finalmente date e orari delle prime tre giornate del campionato 2025/2026, creando già entusiasmo tra i tifosi. La stagione inizierà il 23 agosto alle 18:30 con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli, e la Fiorentina non vede l’ora di scendere in campo per le sue prime sfide. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle partite da non perdere!

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi delle prime tre giornate del campionato di Serie A Enilive 20252026. La nuova stagione prenderà il via il 23 agosto 2025 alle ore 18:30 con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. Come noto, la Fiorentina affronterà le prime due. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Serie A, ufficializzate date e orari delle prime tre giornate: ecco quando gioca la Fiorentina

In questa notizia si parla di: serie - prime - giornate - fiorentina

Il Baracchino, Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer di "Il Baracchino", la prima serie italiana d'animazione Amazon Original dedicata alla stand-up comedy.

La Fiorentina ha chiuso il campionato di Serie A con almeno 65 punti per la prima volta dal 2013/14 (65 anche in quel caso). Non otteneva un piazzamento migliore nel torneo dal 2015/16 (quinto posto). Fiorentina reach 65 points in Serie A for the first time sin Vai su Facebook

Serie A, ufficializzate date e orari delle prime tre giornate: ecco quando gioca la Fiorentina; Serie A, ufficiali date e orari della prime tre giornate della Fiorentina; Orari Serie A: Cagliari-Fiorentina alle 18 Il 24 Agosto, col Napoli sabato 13 settembre alle 20:45.

Serie A, date e orari giornate 1-3: ecco quando si gioca Inter-Torino - La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari e le date delle prime tre giornate della stagione di Serie A 2025- Da toronews.net

Serie A, ufficiali date e orari delle prime tre giornate: ecco le decisioni della Lega e dove vedere le partite - La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle prime tre giornate del prossimo campionato, fissando date e orari con anticipi e posticipi. leggo.it scrive