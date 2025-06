Serie A ufficiali le date delle prime tre giornate | l’Atalanta di Juric debutta domenica 24 agosto col Pisa

La Serie A 2025/26 sta per partire, e le prime tre giornate si annunciano piene di emozioni! La nuova avventura dell’Atalanta di Juric inizia ufficialmente domenica 24 agosto al Gewiss Stadium contro il Pisa, un debutto atteso dopo la rivoluzione tecnica. Con date e orari già stabiliti dalla Lega, non resta che prepararsi a vivere un campionato ricco di sorprese e passione. La stagione promette di essere indimenticabile: tutto pronto, si parte!

Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le date degli anticipi e dei posticipi delle prime tre giornate del campionato 202526 che scatterà sabato 23 agosto 2025. La prima Dea del dopo Gian Piero Gasperini riparte dunque da Ivan Juric e il debutto ufficiale del tecnico croato alla guida della formazione orobica sarà proprio davanti al pubblico di casa del Gewiss Stadium. L’Atalanta, infatti, esordirà a Bergamo domenica 24 agosto, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45, contro il neopromosso Pisa. Sei giorni più tardi, la Dea giocherà la sua prima gara in trasferta sfidando il Parma al Tardini sabato 30 agosto, con calcio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Serie A, ufficiali le date delle prime tre giornate: l’Atalanta di Juric debutta domenica 24 agosto col Pisa

