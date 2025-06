Serie A Juventus-Parma domenica 24 agosto

Domenica 24 agosto, alle 20:45, il calcio italiano si accende al Juventus Stadium con il debutto del nuovo Parma di Carlos Cuesta contro la Juventus. Un inizio emozionante per i ducali e un banco di prova importante per il tecnico spagnolo. La sfida mette in scena l'attesa per il primo capitolo di una stagione ricca di sfide entusiasmanti, culminando il 30 agosto con il debut di Cuesta al Tardini contro l’Atalanta.

Il campionato del nuovo Parma di Carlos Cuesta comincia a Torino. Juventus Stadium, domenica 24 agosto alle 20:45. Battesimo di fuoco per il tecnico spagnolo che debutterà al Tardini sabato, 30 agosto, alle 18:30, contro l'Atalanta di Juric. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Serie A, Juventus-Parma domenica, 24 agosto

In questa notizia si parla di: agosto - parma - juventus - domenica

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan si sarebbe inserito nella corsa per Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, già nel mirino dell’Inter e in passato anche della Juventus Il profilo piace per un motivo preciso: Leoni potrebbe raccogliere l’eredità di Vai su Facebook

Serie A, Juventus-Parma domenica, 24 agosto; Anticipi e posticipi dalla prima alla terza giornata di Serie A: date e orari e quando si gioca Juventus-Inter; Calendario Serie A 2025 2026, anticipi e posticipi dalla 1^ alla 3^ giornata.

Serie A 2025/25, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: l'Inter apre con il Monday Night, sfida alla Juventus sabato alle 18 - Mentre negli Stati Uniti è in corso il Mondiale per Club, la Lega Serie A rende noti gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate del prossimo campionato: si parte sabato 23 agosto alle 18. Si legge su msn.com

Serie A, Juventus-Parma domenica, 24 agosto - Con l'Atalanta al Tardini, sabato 30 agosto alle 18:30 ... parmatoday.it scrive