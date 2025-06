Serie A diretta TV partite Inter 1ª-3ª giornata fra DAZN e Sky

L'attesa è finita: il calcio di Serie A torna protagonista sui nostri schermi, con partite imperdibili trasmesse in diretta su DAZN e Sky. Dalla prima alla terza giornata, il calendario si accende di emozioni e colpi di scena, offrendo agli appassionati un'esperienza unica tra co-esclusività e streaming. Scopri subito quando e dove seguire il tuo match preferito e preparati a vivere il massimo dell’adrenalina calcistica!

Si torna in campo. Oltre al calendario dalla prima alla terza giornata, la Lega Serie A ha dato la programmazione TV. Queste le partite con l’indicazione se saranno anche su Sky Sport in co-esclusiva o solo su DAZN in esclusiva. SERIE A – PRIMA GIORNATA. Genoa-Lecce sabato 23 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN Milan-Cremonese sabato 23 agosto ore 20:45 – diretta TV e streaming DAZN Roma-Bologna sabato 23 agosto ore 20:45 – diretta TV e streaming DAZN e Sky Sport Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto ore 18.30 – diretta TV e streaming DAZN Como-Lazio domenica 24 agosto ore 18. 🔗 Leggi su Inter-news.it