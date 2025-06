Serie A 2025-2026 calendario anticipi e posticipi della 1ª 2ª e 3ª giornata | apre Sassuolo-Napoli

La stagione 2025-2026 di Serie A si preannuncia imperdibile, con anticipi e posticipi studiati per regalare emozioni senza sosta. La giornata d'apertura vedrà il Napoli sfidare il Sassuolo in trasferta, mentre il grande palcoscenico si anima già da subito con il derby Juventus-Inter. Rimanete con noi per scoprire tutte le date, le sorprese e i dettagli che renderanno questa annata indimenticabile. Continua a leggere.

Sarà il Napoli a giocare la partita d'esordio della Serie A 2025-2026. I campioni d'Italia saranno in campo in casa del Sassuolo. Sabato 13 settembre c'è Juventus-Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sassuolo - serie - napoli - calendario

Sassuolo in Serie A: un tifoso in festa precipita nel fossato | VIDEO - Un trionfo storico per il Sassuolo, che festeggia il ritorno in Serie A dopo la vittoria in Serie B! Capitan Domenico Berardi ha alzato la Coppa Nexus, ma la celebrazione ha preso una piega inaspettata quando un tifoso, entusiasta, è precipitato in un fossato nel tentativo di avvicinarsi al campo.

Dopo nemmeno quindici giorni dalla vittoria dello scudetto, già si pensa alla prossima stagione. Stilato il calendario del prossimo campionato 2025/26 con il Napoli campione d’Italia che nella prima giornata incontrerà il Sassuolo. Si gioca a Reggio Emilia con Vai su Facebook

Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi della 1ª, 2ª e 3ª giornata: apre Sassuolo-Napoli; Calendario Napoli 2025/2026, date e orari delle prime tre partite di campionato; Serie A, il calendario dei primi 3 turni: Napoli a Firenze dopo un altro big match.

Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi della 1ª, 2ª e 3ª giornata: apre Sassuolo-Napoli - Sarà il Napoli a giocare la partita d’esordio della Serie A 2025- Scrive fanpage.it

UFFICIALE – Calendario Serie A, date e orari delle prime tre giornate di campionato. Tre sabati per il Napoli - Sono ufficiali gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate del prossimo campionato di Serie A. Come scrive ilnapolionline.com