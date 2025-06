Serie A 2025 2026 anticipi e posticipi delle prime tre giornate | apre Genoa-Lecce

La stagione 2025/2026 di Serie A sta per partire, e il calcio italiano si prepara a regalare emozioni spettacolari. La Lega ha svelato anticipi e posticipi delle prime tre giornate, con un’attenzione particolare all’apertura: sabato 23 agosto alle 18.30, Genoa e Lecce scaldano i motori. E non è tutto: Napoli, Milan e molte altre grandi sfide attendono gli appassionati. Ecco il programma completo della prima giornata, pronto a scrivere nuove pagine di questa entusiasmante stagione.

