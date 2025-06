Serie A 2024 25 Yildiz supera McTominay e Barella | è suo il gol dell’anno

Nella stagione 2024/25 di Serie A, il talento emergente Kenan Yildiz conquista il cuore dei tifosi e il premio “iliad Goal of The Season”, superando grandi nomi come McTominay e Barella. Il suo splendido gol nel derby contro il Torino, con una serpentina mozzafiato e un tiro da fuori area, ha fatto impazzire i fan, consacrando Yildiz come uno dei protagonisti più brillanti del campionato. La sua bravura ha scritto una pagina indimenticabile di questa stagione.

Serie A 202425, Kenan Yildiz si aggiudica il premio “iliad Goal of The Season”: superati McTominay e Barella. Il gol realizzato dall’attaccante della Juventus Kenan Yildiz durante il derby contro il Torino, disputato l’11 gennaio, è stato eletto il migliore dai tifosi sull’account Instagram della Lega Serie A. La sua straordinaria serpentina, culminata con una conclusione da fuori area, ha permesso al calsse 2005 turco Kenan Yildiz di prevalere su altre nove reti in competizione per il premio iliad Goal Of The Month. Nella votazione, ha sbaragliato rivali di tutto rispetto come il centrocampista del Napoli Scott McTominay, che si è piazzato al secondo posto con il suo gol contro il Cagliari, e il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, terzo con la grande rete siglata contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A 2024/25 Yildiz supera McTominay e Barella: è suo il gol dell’anno

