Sergio Ramos | Seguivo la Serie A per il Milan di Sacchi e Maldini | VIDEO

Sergio Ramos, difensore del Monterrey, ha condiviso il suo amore per la Serie A, rivelando i motivi che lo hanno sempre attratto da tifoso. Ricordando le sfide contro i grandi club italiani e il fascino del calcio italiano, Ramos si apre con passione in conferenza stampa, svelando anche chi ha alimentato il suo cuore per il nostro campionato. Un’intervista imperdibile per gli appassionati di calcio e curiosi di scoprire il lato più umano di questa leggenda.

Sergio Ramos, difensore del Monterrey, ha parlato dei motivi - rossoneri - per cui ha sempre seguito il campionato di Serie A. Il video. Dopo il pareggio per 1-1 tra Monterrey e Inter nel Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, Sergio Ramos ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul suo rapporto con il calcio italiano, dopo anni di sfide tra club e Nazionale. Il difensore spagnolo ha anche svelato chi lo ha fatto innamorare del nostro campionato: guarda il video.

