Serfilippi | Forze dell’ordine grazie

Un ringraziamento sentito alle forze dell'ordine per il loro impegno e professionalità. La sicurezza dei cittadini resta una priorità assoluta per il sindaco Luca Serfilippi, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale per garantire un ambiente più sicuro a Fano. Con azioni tempestive e coordinate, si rafforza la fiducia nella capacità di contrastare la criminalità e di tutelare il nostro territorio.

La sicurezza era stato uno dei cardini della sua campagna elettorale e ora il sindaco di Fano Luca Serfilippi rivendica l’efficacia dell’azione coordinata tra Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Dopo l’arresto di tre giovani tunisini, senza fissa dimora, accusati di aver rapinato alcuni adolescenti fanesi nel centro storico a gennaio minacciandoli con un’arma, il primo cittadino ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento: "Un grazie sentito a tutte le forze dell’ordine e alla nostra Polizia Locale per l’operazione che ha portato all’individuazione dei responsabili". A rafforzare l’impegno dell’Amministrazione anche il neo delegato alla sicurezza Stefano Pollegioni, carabiniere in congedo: "La collaborazione tra i corpi è il nostro punto di forza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serfilippi: "Forze dell’ordine, grazie"

In questa notizia si parla di: serfilippi - forze - ordine - grazie

Inquinamento acustico, stop al caos. Serfilippi: “Ecco nuove regole certe” FANO, 31 MAGGIO – Un sistema regolato per evitare situazioni ibride e porre fine al caos che si era creato negli anni. È questo il senso delle modifiche approvate dal Consiglio comunal Vai su Facebook

Rapine ai minori, Serfilippi: “Grazie a forze dell’ordine e Polizia Locale, risposta immediata”; Rapine ai minori, Serfilippi: 'Grazie a forze dell'ordine e Polizia Locale, risposta immediata'; Adriatic Sound Festival, prima giornata senza criticità. Serfilippi: “Grande lavoro di squadra”.

Concorso Forze dell'Ordine vinto grazie ai sosia, 17 tra poliziotti e militari indagati - Diciassette candidati durante il concorso pubblico per entrare nelle Forze dell’Ordine avrebbero mandato ... Segnala tg24.sky.it

Confindustria Sicilia, grazie a forze ordine per pronta reazione - Confindustria Sicilia, grazie a forze ordine per pronta reazione PALERMO , 06 febbraio 2024, 13:38 Redazione ANSA ... Riporta ansa.it