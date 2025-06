Separazione carriere il sondaggio | Per la maggioranza relativa degli elettori la riforma ridurrà l’indipendenza dei pm

Secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24, la maggioranza degli italiani favorevoli alla separazione delle carriere teme che questa riforma possa compromettere l’indipendenza dei magistrati, favorendo invece un maggiore controllo politico. Con il 49% degli intervistati in favore, si apre un dibattito acceso sulla direzione della giustizia italiana e sulle sue future implicazioni. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo?

Gli italiani favorevoli alla separazione delle carriere al momento superano i contrari, anche se un quarto della popolazione non ha ancora un'idea precisa. Ma la maggioranza relativa degli intervistati ritiene che la riforma proposta dal governo renderà la magistratura meno indipendente dalla politica. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTg24: il 49% degli intervistati si dichiara " molto " o " abbastanza favorevole " al ddl costituzionale attualmente in discussione al Senato ( dopo il primo via libera alla Camera ). I " molto " o " abbastanza contrari " sono il 26%, mentre il 25% non si esprime.

