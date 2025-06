Senza patente brucia il semaforo rosso guida contromano e si schianta contro un furgone

Una scena da brividi quella ripresa e condivisa su TikTok, dove una ragazza di 23 anni senza patente ha messo in pericolo tutti, bruciando il semaforo rosso e guidando contromano prima di schiantarsi contro un furgone in via Appia Nuova. Un episodio che solleva gravi questioni sulla sicurezza stradale e la responsabilità, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole per proteggere sé stessi e gli altri.

Senza patente ha "bruciato" a bordo dell'auto il semaforo rosso in via Appia Nuova e poi si √® schiantata contro un furgone. Protagonista una ragazza di 23 anni, che √® stata denunciata dalla polizia locale. Una scena che √® stata ripresa in un video dell'account Lioland su TikTok, che ha cos√¨ reso. 🔗 Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - Senza patente "brucia" il semaforo rosso, guida contromano e si schianta contro un furgone

