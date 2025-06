Sempio dichiara di non temere l' analisi sui resti della colazione Chiara Poggi L' avvocato Lovati non vuole che vengano analizzati Un bel rebus

Dove nessuno guarda, si nascondono segreti che potrebbero cambiare tutto. Nella puntata di "Chi l’ha visto?" su Rai 3, il caso Garlasco si riaccende con scoperte sorprendenti: una macchia di sangue sotto la cornetta del telefono potrebbe mettere in discussione le versioni ufficiali. L’avvocato Lovati, deciso a difendere la propria posizione, dichiara di non temere l’analisi dei resti della colazione, ma il rebus rimane fitto. La verità sta per emergere?

N ovità sostanziose sul caso Garlasco nell’ultima puntata di Chi l’ha visto? andata in onda questa sera su Rai 3. Nel giorno cruciale dell’incidente probatorio, una macchia di sangue sotto la cornetta del telefono di casa Poggi potrebbe riscrivere la storia del delitto più controverso degli ultimi 20 anni. Federica Sciarelli, insieme all’inviato Vittorio Romano ha intervistato di nuovo in diretta l’avvocato Massimo Lovati.. “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › «Alberto Stasi non ha ucciso Chiara»: a “Chi l’ha visto?” è andato in scena lo show di Massimo Lovati Chi l’ha visto?, caso Garlasco, Andrea Sempio: «Quella mattina non sono mai entrato a casa Poggi». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sempio dichiara di non temere l'analisi sui resti della colazione Chiara Poggi. L'avvocato Lovati non vuole che vengano analizzati. Un bel rebus

