Sembra un’opera d’arte ma è reale | ecco la galassia dello Scultore che ha lasciato gli astronomi senza parole

Ed è proprio questa meraviglia celestiale a ricordarci quanto l’universo sia un’opera d’arte infinita, capace di lasciarci sempre senza fiato e di ispirare l’immaginazione di chi la osserva.

La Galassia dello Scultore – o NGC 253 – è un incanto cosmico che ci guarda da 11 milioni di anni luce di distanza. Grazie al telescopio europeo VLT in Cile e al suo sofisticato strumento MUSE, gli astronomi sono riusciti a catturarne un’ immagine senza precedenti, in oltre 4.000 colori. Il risultato è un ritratto galattico straordinario, che rivela la complessa struttura di una delle galassie più vicine alla nostra. Ed è proprio questa posizione favorevole che ha permesso agli scienziati di osservarla in modo completo: sia nei minimi dettagli che nella sua forma d’insieme. Il risultato? Uno dei più affascinanti sguardi mai ottenuti su una galassia esterna. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sembra un’opera d’arte, ma è reale: ecco la galassia dello Scultore che ha lasciato gli astronomi senza parole

