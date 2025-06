Selvaggia Lucarelli smaschera Fedez | Ma quali sold out nella seconda data mancano migliaia di biglietti

Selvaggia Lucarelli smaschera Fedez: tra dichiarazioni e realtà, il rapper gioca con i numeri. Durante un'intervista con Ilary Blasi, Fedez afferma di avere due date sold-out al Forum, ma i dati parlano chiaro: mancano ancora 160 mila biglietti. La polemica si infiamma, coinvolgendo anche la celebre giornalista, pronta a mettere i puntini sulle i. La scena è pronta per un ulteriore capitolo di questa intricata vicenda...

Intervistato da Ilary Blasi – conduttrice di Battiti Live dove il rapper ieri è stato ospite – a proposito dei suoi impegni futuri, Fedez ha parlato con apparente leggerezza: « Ho due date al Forum che sono praticamente sold-out, anche la seconda e stiamo preparando lo show. Poi vediamo, un sacco di cose che devono uscire». L’affermazione di Fedez non è passata inosservata, anzi: ha tempestivamente innescato la replica della Lucarelli. Selvaggia ha immediatamente fatto una rapida ‘ indagine ‘ su quanto dichiarato dal cantante, svelando che è vero che la prima data, quella del 19 settembre, è sold out, ma che non si può dire lo stesso della seconda prevista per il giorno successivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli smaschera Fedez: “Ma quali sold out, nella seconda data mancano migliaia di biglietti”

