Sei mesi per dare ragione a un carabiniere

In un mondo sempre pronto a giudicare, ci sono casi in cui l'interpretazione della legge richiede tempo e attenzione. La Procura di Rimini ha finalmente chiesto l’archiviazione per il maresciallo Luciano Masini, dopo sei mesi di incertezza. Ma è davvero sufficiente? La domanda che rimane aperta è: la giustizia ha fatto il suo corso o siamo ancora lontani da una verità completa? Continua a leggere.

La Procura di Rimini ha chiesto (alla buonora!) l’archiviazione per il maresciallo Luciano Masini: a Capodanno sparò, uccidendolo, a un ragazzo che aveva già accoltellato quattro persone. Doveva forse lottare a mani nude con il suo aggressore?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sei mesi per dare ragione a un carabiniere

