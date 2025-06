Sei denunciati dalla guardia di finanza per false fatture da 26 milioni di euro | le indagini coinvolgono anche imprese veronesi

Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso smaschera un sofisticato sistema di frode fiscale, coinvolgendo anche aziende veronesi e accumulando fatture false per 26 milioni di euro. L’indagine, che punta a smantellare un articolato network di evasione, evidenzia come le società “cartiere” abbiano alimentato un ciclo di frodi su vasta scala. Alla luce di tali sviluppi, si aprono scenari cruciali per il contrasto all’evasione fiscale in Italia.

Nell’ambito di un’operazione ad ampio raggio per il contrasto delle frodi fiscali, il comando provinciale della guardia di finanza di Treviso fa sapere di aver scoperto quello che ritiene essere un articolato sistema di evasione basato sul presunto utilizzo di societĂ "cartiere", ovvero imprese. 🔗 Leggi su Veronasera.it Š Veronasera.it - Sei denunciati dalla guardia di finanza per false fatture da 26 milioni di euro: le indagini coinvolgono anche imprese veronesi

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - imprese - denunciati

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

? All’Aeroporto Marconi di Bologna #ADMgov e la Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 160 kg di tabacco di contrabbando nei primi 5 mesi del 2025, grazie all’intensificarsi dei controlli sui passeggeri in transito. In particolare, nel corso di 16 divers Vai su Facebook

Nel mirino della Finanza una società del distretto calzaturiero con la complicità di un’altra impresa... Vai su X

Sei denunciati dalla guardia di finanza per false fatture da 26 milioni di euro: le indagini coinvolgono anche imprese veronesi; TREVISO | CORSI DI FORMAZIONE ‘FANTASMA’ FINANZIATI CON FONDI PNRR, TRE IMPRENDITORI DENUNCIATI; Edilizia, frode da 12 milioni di euro: denunciati 4 imprenditori e un commercialista.

Guardia di Finanza, Treviso: maxi truffa di oltre 26 milioni, 6 denunce - Scopri i dettagli della maxi truffa fiscale da oltre 26 milioni con fatture false nel Nord Est. Come scrive vicenzareport.it

Operazione Mattone Di Carta, giro di fatture false da oltre 26 milioni: denunciati 6 soggetti. - Un’operazione imponente quella condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha smascherato un sistema di frode fiscale da oltre 26 milioni di euro Operazione Mattone Di Carta, giro di fatture fal ... Segnala marigliano.net