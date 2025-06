Sedere piatto dopo troppe ore alla scrivania in ufficio? Si chiama office chair butt e i consigli per evitarlo sono virali su TikTok

Se trascorri lunghe ore alla scrivania, potresti rischiare di sviluppare il famigerato "office chair butt", un fenomeno virale su TikTok che sta facendo impazzire gli utenti. La vita sedentaria non è mai stata così popolare come oggetto di preoccupazione social, ma non temere: con alcuni semplici consigli, puoi mantenerti tonico e prevenire questa tendenza. Ecco come evitare di trasformare il lavoro in un...

La vita sedentaria non è sana, è su questo non ci sono dubbi. Poi ci sono le varie declinazioni social di questo concetto, per esempio quella che ora sta spopolando su TikTok: la preoccupazione per il cosiddetto “ office chair butt ”. Sì, avete letto bene: il sedere piatto che sarebbe conseguenza delle tante ore passate seduti alla scrivania in ufficio. Pare quasi una raccomandazione della nonna, ‘non stare troppo seduto che ti viene il sedere piatto’ e invece ci sta che il fondoschiena si appiattisca davvero: è associato all’atrofia glutea e alla perdita di massa muscolare. Può accadere a chi svolge lavori sedentari per otto ore o più al giorno, soprattutto se non riesce ad andare in palestra fuori dall’orario lavorativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sedere piatto dopo troppe ore alla scrivania in ufficio? Si chiama “office chair butt” e i consigli per evitarlo sono virali su TikTok

