Secondo Karen Hao l' industria dell' AI è un impero colonialista

Secondo la giornalista Karen Hao, l’industria dell’AI rappresenta un vero e proprio impero colonialista, un fenomeno in espansione che plasma il nostro futuro. Nel suo nuovo libro, *Empire of AI*, Hao svela retroscena e dinamiche di potere, offrendo uno sguardo approfondito sulla genesi e la cultura di questa rivoluzione tecnologica. L’abbiamo intervistata per scoprire cosa si cela dietro le quinte di questa potente forza globale.

La giornalista Karen Hao ha avuto accesso ampissimo a OpenAI e nel suo nuovo libro Empire of AI ne racconta la genesi e la cultura. L'abbiamo intervistata.

