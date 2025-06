Seconda prova maturità 2025 | tutte le tracce ufficiali da matematica a latino

Roma, 19 giugno 2025 – Pronti, si riparte! Dopo aver affrontato con successo l’elaborato di italiano, gli studenti si preparano alla seconda prova dell’esame di maturità, dedicata a ogni indirizzo. Con orari e modalità variabili, il percorso si fa ancora più impegnativo e stimolante. Gli studenti del liceo Visconti di Roma, come i loro coetanei di tutta Italia, stanno entrando nella fase cruciale di questa sfida con determinazione e entusiasmo.

Roma, 19 giugno 2025 – Pronti si riparte. Archiviato l'elaborato di italiano, l'esame di maturità 2025 prosegue oggi con la seconda prova, quella specifica per ogni indirizzo. Si parte tutti alle ore 8.30 ma diversa sarà la sua durata: ad esempio, gli studenti del liceo classico avranno a disposizione 4 ore, quelli dello scientifico 6 ore, fino alle 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico. Gli studenti del liceo Visconti di Roma durante la prima prova scritta dell'esame di Maturità, 18 giugno 2025. La versione di latino al classico: Cicerone. Come detto, la materia della seconda prova d'esame viene scelta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito tra quelle caratterizzanti di ciascun indirizzo di studio.