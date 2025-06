Seconda prova maturità 2025 al liceo classico De Amicitia di Cicerone allo scientifico lo studio di una funzione

Oggi, in questa giornata cruciale per gli studenti italiani, si apre la sfida della seconda prova d’esame di maturità 2025. Al liceo classico, si affronta l’approfondimento filosofico di Cicerone su l’amicizia, mentre al liceo scientifico si studia una funzione matematica, con il richiamo a Cartesio. Due percorsi diversi, un’unica grande occasione di dimostrare talento e preparazione. È il momento di mettersi in gioco e brillare con sicurezza.

Il testo proposto al liceo classico è un brano tratto da un dialogo di Cicerone, Laelius de amicitia. Al liceo scientifico è stato invece proposto lo studio di una funzione, con citazione di Cartesio Oggi è la giornata della seconda prova per quanto riguarda gli esami di maturità del 2025. Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Seconda prova maturità 2025, al liceo classico "De Amicitia" di Cicerone, allo scientifico lo studio di una funzione

In questa notizia si parla di: liceo - seconda - prova - maturità

Rimaturità al Liceo Galileo a Firenze: ex studenti di nuovo sui banchi per la seconda edizione. Un ponte tra generazioni e valorizzazione delle materie classiche - La Rimaturità torna al Liceo Classico Galileo di Firenze con la sua seconda edizione, offrendo agli ex studenti l'opportunità di rivivere le emozioni scolastiche.

Conto alla rovescia per la seconda prova di Maturità del liceo classico. Quest'anno tocca a latino. Per l'occasione Nicola Gardini, docente a Oxford e... Vai su Facebook

Seconda prova Maturità 2025 liceo Scientifico, tracce e soluzioni di matematica; La seconda prova della maturità 2025 al via con latino al classico e matematica allo scientifico; Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news.