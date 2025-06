Seconda prova della maturità 2025 al via con latino al classico e matematica allo scientifico

La seconda prova della Maturità 2025 prende il via: al classico, spazio a Latino, mentre allo Scientifico si affronta Matematica. Dopo il successo dell'esame di italiano, studenti pronti a dimostrare le proprie competenze con tracce su misura, diverse per ogni indirizzo. Un momento cruciale che mette alla prova preparazione e determinazione, ma anche un'opportunità per mostrare il proprio talento in ambiti specifici. E ora, si inizia a scrivere il futuro.

Seconda prova Maturità 2025: le materie per tutti i licei e gli istituti tecnici, durata e tracce - Il countdown per la Maturità 2025 è ufficialmente partito! Giovedì 19 giugno si svolgerà la seconda prova, un momento cruciale che mette alla prova le competenze specifiche di ogni indirizzo.

